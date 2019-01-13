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Лукашенко: Конфликт на востоке Украины надо заканчивать

14.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Конфликт на востоке Украины нужно заканчивать, заявил в понедельник Александр Лукашенко на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком, сообщает телеканал «МИР 24».

«В начале этого конфликта, по нашим данным, а мы четко вели учет, поток из Украины доходил до 150 тысяч человек. Мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь, как наши родные люди», – сказал президент Беларуси.

«Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать», – добавил Лукашенко.

Виктор Медведчук в свою очередь отметил, что именно Минск ассоциируется у украинцев с надеждой прекращения конфликта. В столице Беларуси проходят заседания контактной группы по решению проблем на востоке Украины.



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Теги: Минск
 
 
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По словам президента Беларуси, в начале конфликта поток переселенцев из Украины в республику доходил до 150 тысяч человек. Они получили равные права с белорусами.
 
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