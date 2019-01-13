Лукашенко утвердил порядок страхования ответственности за ядерный ущерб

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Президент 14 января подписал Указ № 15 «Об ответственности за ядерный ущерб», сообщает пресс-служба главы государства., — говорится в сообщении.Указ определяет предел ответственности РУП «Белорусская АЭС» за ущерб в размере 150 млн специальных прав заимствования по одному ядерному инциденту. В качестве формы финансового обеспечения ответственности оператора БелАЭС устанавливается страхование гражданской ответственности.Положениями документа определяются условия осуществления страховой деятельности при страховании рисков, возникающих в деятельности Белорусской АЭС. Так, организацию и функционирование системы страхования будет обеспечивать Белорусский ядерный страховой пул, участниками которого станут «Белгосстрах», «Белэксимгарант», Белорусская национальная перестраховочная организация. Кроме того, установлены требования к договору страхования ответственности за ядерный ущерб.Принятие указа позволит обеспечить исполнение Беларусью международных обязательств в области гражданской ответственности за ядерный ущерб, финансовых гарантий защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, объектов окружающей природной среды.