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Лукашенко утвердил порядок страхования ответственности за ядерный ущерб
Фото: Василий Семашко для TUT.BY
«Документом создается механизм финансового обеспечения ответственности за ущерб, возникший при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии», — говорится в сообщении.
Указ определяет предел ответственности РУП «Белорусская АЭС» за ущерб в размере 150 млн специальных прав заимствования по одному ядерному инциденту. В качестве формы финансового обеспечения ответственности оператора БелАЭС устанавливается страхование гражданской ответственности.
Положениями документа определяются условия осуществления страховой деятельности при страховании рисков, возникающих в деятельности Белорусской АЭС. Так, организацию и функционирование системы страхования будет обеспечивать Белорусский ядерный страховой пул, участниками которого станут «Белгосстрах», «Белэксимгарант», Белорусская национальная перестраховочная организация. Кроме того, установлены требования к договору страхования ответственности за ядерный ущерб.
Принятие указа позволит обеспечить исполнение Беларусью международных обязательств в области гражданской ответственности за ядерный ущерб, финансовых гарантий защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, объектов окружающей природной среды.
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Указ определяет предел ответственности РУП "Белорусская АЭС" за ущерб.
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