Лукашенко подписал указ о развитии международного лизинга

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 16 "О развитии международного лизинга", сообщили в пресс-службе главы государства.

Принятым указом по аналогии с порядком, установленным указом от 27 марта 2008 года № 178 для внешнеторговых операций, увеличен с 90 до 180 календарных дней срок, в течение которого лизингодатель обязан обеспечить поступление лизинговых платежей по договору; возврат предмета лизинга в Республику Беларусь в случае прекращения (в том числе расторжения) договора международного лизинга.

Заменен действовавший до его принятия принцип приостановления и возобновления сроков исполнения обязанностей по поступлению лизинговых платежей и возврату предмета лизинга на принцип прекращения и исчисления заново этих сроков, а также определен перечень оснований, позволяющих осуществить это.

"Данные нововведения, учитывая территориальную удаленность лизингополучателей и сложность зарубежного права, позволят белорусским лизингодателям принять меры по обеспечению поступления лизинговых платежей, поиску новых лизингополучателей и возврату предмета лизинга", - говорится в сообщении пресс-службы.

Соответственно, признан утратившим силу указ от 24 сентября 2009 года № 465 "О некоторых вопросах лизинговой деятельности в Республике Беларусь".