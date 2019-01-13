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Минская книжная выставка-ярмарка пройдет с 6 по 10 февраля

14.01.2019 20:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Минская книжная выставка-ярмарка пройдет с 6 по 10 февраля
АиФ

Как сообщил заместитель министра информации Беларуси Игорь БУЗОВСКИЙ, на площадях около 3000 м² свои экспозиции представят более 100 экспонентов. Заявки на участие в мероприятиях подали представители 35 стран. Ожидается, что в нынешнем году выставку посетит порядка 60 тысяч жителей и гостей столицы.

По словам замминистра, результаты недавних исследований западноевропейских специалистов показали, что интерес к электронной книге падает, и, наоборот, к печатной – растет. И одна из задач предстоящей выставки, в частности, поделиться информацией, как развивать отрасль в соответствии с требованиями времени, продвигать книги и др. 

Основные события и наиболее яркие мероприятия пройдут на центральном стенде Министерства информации Республики Беларусь. По основной задумке он воплотит в себе связь поколений, поможет в этом проект «В поисках утраченного» лауреата премии «За духовное возрождение» Владимира Лиходедова, на котором будут представлены: печатный станок XVI века, оригинальная филократическая коллекция, редкие книги, газеты, журналы, письменные принадлежности и многое другое. Посетителям выставки также представится возможность увидеть оригинал книги Франциска Скорины «Малая подорожная книга» 1522 года издания. Современники представят книжные проекты с использованием новейших технологий.

Минская книжная выставка-ярмарка пройдет с 6 по 10 февраля
 

В первый день – День открытия – пройдут яркие встречи, презентация проекта Terra poetica, с участием Михаила Швыдкого, который представит авторов альманаха, по произведениям которых современники ставят пьесы. Одна из таких пьес драматурга Андрея Иванова поставлена в Республиканском театре белорусской драматургии.

Будет дан старт интерактивному проекту, символизирующему 75 лет мирной жизни в Беларуси. Каждый желающий посетитель может принять участие в сборе танка из книг (которые он принесет с собой или приобретет на выставке). Собранные книги планируется в дальнейшем передать в детские и медицинские учреждения.

Второй день – День авторов. Основным мероприятием станет Международный симпозиум литераторов «Писатель и время», на который в 5-й раз приедут более 50 писателей из 25 стран. Кроме того, пройдут многочисленные встречи и автограф-сессии с популярными писателям.

Во время третьего дня организаторы постараются акцентировать внимание на белорусской тематике. Белорусские книги, белорусские авторы, белорусский дизайн. Одна из основных задач выставки – привлечение и обучение специалистов в вопросах поиска новых форм работы. Дискуссионно-образовательные площадки: «Краудфандинг и социальные сети. Платформы для поддержки и продвижения книг», «New Books: Книги с дополненной реальностью – временное увлечение или реальное будущее?», «Язык и настроение современной иллюстрации: мастер-класс с художником-иллюстратором по созданию своего литературного героя». Национальная академии искусств представит проекты белорусских дизайнерских работ по современному оформлению книг.

Минская книжная выставка-ярмарка пройдет с 6 по 10 февраля
 

Четвертый день особенно будет интересен для родителей и детей, так как будет акцентирован на презентации детской литературы. Пройдут театрализованные постановки по книгам различных авторов, интерактивные чтения, литературные квесты, мастер-классы, состоится дискуссия с демонстрацией новых форматов книг.

Пятый день – награждение за лучшие экспозиции.

В дни выставки в кинотеатрах и на белорусских телеканалах будут показаны фильмы по мотивам книг, в театрах пройдут спектакли по книжной тематике.

В Минском храме-памятнике во имя Всех святых и в память о жертвах спасению Отечества нашего послуживших будет организована дискуссионная площадка о роли в книги в формировании культурологической духовно-нравственной составляющей развития общества, будет организована тематическая выставка, состоятся презентации новых книг.

Минская книжная выставка-ярмарка пройдет с 6 по 10 февраля Лечебное чтение. Какие книги помогут выздороветь

В минских кафе и ресторанах организаторами запланировано проведение гастронедели (включение в меню блюд, посвященных книжной тематике, приготовление блюд, описанных в книгах).

По маршруту следования на выставку от станции метро «Немига» до выставочного комплекса планируется организация работы «поэтического автобуса», в котором вживую будут декламироваться стихи.

Напомним, что во время проведения выставки состоятся подведение итогов республиканского конкурса на лучший книготорговый объект «Мы робім па-людску?!» и торжественная церемония награждения победителей 58-го Национального конкурса «Искусство книги».

Также будут подведены итоги акции «Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть Беларусь через 10 лет», организаторами которой являются Министерство информации и Министерство образования Республики Беларусь.

 
 
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С 6 по 10 февраля в административном комплексе по проспекту Победителей, 14 пройдет 26-я Минская международная книжная выставка-ярмарка. Ее девиз – «Больше, чем...
 
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