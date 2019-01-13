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Новости экономики за 14.01.2019
Новости Беларуси. Почему рубль должен стать основной валютой госзакупок? Насколько за 2018 год уменьшились вклады в иностранной валюте? Зачем в регионах снова устанавливают максимальные тарифы на услуги общественных бань? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Почему рубль должен стать основной валютой госзакупок? Насколько за 2018 год уменьшились вклады в иностранной валюте? Зачем в регионах снова...
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