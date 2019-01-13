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В Беларуси снова устанавливают максимальные тарифы на услуги бань и душевых общего пользования

14.01.2019 20:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В 2016 году их исключили из списка социально значимых и прекратили бюджетное субсидирование. Это закономерно привело к росту цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому в конце 2019 года правительство приняло решение вновь вернуться к регулированию. Теперь помывка, например, в Гомеле обойдется не дороже 8 рублей, в Гродненской области будет достаточно 4 рублей, а в Минской стоимость двухчасового посещения не превысит 5 рублей. Перечень заведений, которых касаются эти изменения, определяется облисполкомами. При этом цены на услуги бань первого и высшего разряда регулироваться не будут.

Больше новостей экономики за 14 января здесь.
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В 2016 году их исключили из списка социально значимых и прекратили бюджетное субсидирование. Это закономерно привело к росту цен, сообщили в...
 
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