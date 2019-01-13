Музей свиней открылся в Павловском Посаде

Музей "Тысячи и одна свинья" открылся в музейно-выставочном комплексе "Княжий Двор" в Павловском Посаде, сообщает сайт администрации городского округа.

"Вниманию посетителей выставки представлены разнообразные свинки: игрушки, копилки, кошельки, статуэтки, посуда - более пяти тысяч экспонатов. Здесь есть и авторские работы, и "заграничные" свинки, и мягкие игрушки", - говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что коллекцию с 1994 года собирала супружеская пара Волковых. Свинок они покупали сами, их им дарили друзья и родственники, некоторые экземпляры были сделаны вручную.

Теперь супруги приняли решение передать экспонаты в музейный комплекс "Княжий Двор".

Ознакомиться с коллекцией можно как в комплексе с экскурсиями по остальным экспозициям "Княжьего Двора", так и в отдельности.