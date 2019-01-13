В день похорон мэра Гданьска в Польше будет объявлен траур

В день похорон мэра Гданьска Павла Адамовича будет объявлен национальный траур, объявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда.

"Мы постановили, что самым подходящим днем (для траура - ИФ) станет день погребения, который выберет семья усопшего. День погребения станет днем национального траура" ", - приводит слова А.Дуды польский телеканал ТВН24.

Ранее сообщалось, что по решению мэра Варшавы Рафаля Тжасковского в столице Польши объявлен трехдневный траур с 15 по 17 января.

Градоначальник Гданьска П.Адамович получил ножевое ранение во время благотворительного концерта вечером в минувшее воскресенье. Подозреваемый в нападении был арестован.

В понедельник стало известно, что П.Адамович скончался: его прооперировали, но его жизнь спасти не удалось.

По сообщениям польских СМИ, нападавший кричал со сцены, что он был ошибочно заключен под стражу предыдущим национальным правительством во главе с партией "Гражданская платформа", к которой ранее принадлежал градоначальник Гданьска. По данным полиции, 27-летний подозреваемый в нападении на мэра был судим за ограбления банков.

П.Адамовичу было 53 года. Он занимал должность мэра Гданьска с 1998 года.