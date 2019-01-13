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Таможенники не пустили в Россию 100 т санкционных продуктов из ЕС и Китая, а также 6 телят из Беларуси

14.01.2019 20:25 — Разное | Интерфакс  
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Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Центральной оперативной таможни не пропустили в Россию четыре автомобиля, пытавшихся провезти 40 тонн санкционных фруктов и грибов из стран ЕС, сообщается на сайте Центрального таможенного управления ФТС.

Уточняется, что запрещенная продукция была задержана в регионе деятельности Смоленской и Брянской таможни с 20 декабря прошлого года по 9 января 2019 года. В задержаниях также участвовал СОБР Курской, Белгородской, Воронежской таможен.

В пресс-релизе со ссылкой на первого заместителя начальника Центральной оперативной таможни Александра Журавлева сообщается, что также был предотвращен ввоз в РФ 20 тонн сыра "Гауда" китайского производства.

"Такое необычное сочетание вызвало закономерные вопросы у сотрудников таможни. В результате задержанная продукция неизвестного происхождения была передана в управление Россельхознадзора (по Брянской и Смоленской областям - ИФ)", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавляет пресс-служба, за нарушение порядка ввоза на территорию России 40 тонн говяжьей печени польского происхождения из Германии было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.3 КоАП.

В сообщении отмечается, что были попытки провезти в Россию не только продукты.

В частности, в новогодние каникулы сотрудники СОБРа в Брянской области пресекли ввоз 6 телят.

"На животных не было товаросопроводительных документов, а ведь они могли оказаться носителями опасных инфекций. Живой груз возвращен на территорию Беларуси",- говорится в сообщении.

Согласно указу президента РФ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" от 12 июля 2018 года №420, на территорию Российской Федерации запрещен ввоз молока и молочной продукции, включая сыры из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Королевства Норвегия, Украины, Республики Албания, Исландии, Черногории и Княжества Лихтенштейн. Помимо молочной продукции, запрет распространяется на мясо крупного рогатого скота, рыбу и ракообразных, овощи, корнеплоды, фрукты и орехи, и на ряд других продуктов.

 
 
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Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Центральной оперативной таможни не пропустили в Россию четыре автомобиля, пытавшихся провезти 40 тонн...
 
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