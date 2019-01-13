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Взрыв в Кабуле унес жизни четырех человек, более 40 пострадали

14.01.2019 20:10 — Разное | Интерфакс  
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Не менее четырех человек погибли в результате мощного взрыва в Кабуле, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Еще 44 человека получили ранения. Среди пострадавших - около 10 детей.

Ранее поступали данные, что сильный взрыв прогремел в столице Афганистана.

По первым данным, взрывное устройство было установлено на грузовике. Бомбу привели в действие в квартале, в котором живут многие иностранцы. Там же расположены офисы иностранных неправительственных организаций.

 
 
 
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Не менее четырех человек погибли в результате мощного взрыва в Кабуле, сообщает в понедельник агентство Associated Press. Еще 44 человека получили ранения. Среди...
 
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