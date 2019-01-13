Взрыв в Кабуле унес жизни четырех человек, более 40 пострадали

Не менее четырех человек погибли в результате мощного взрыва в Кабуле, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Еще 44 человека получили ранения. Среди пострадавших - около 10 детей.

Ранее поступали данные, что сильный взрыв прогремел в столице Афганистана.

По первым данным, взрывное устройство было установлено на грузовике. Бомбу привели в действие в квартале, в котором живут многие иностранцы. Там же расположены офисы иностранных неправительственных организаций.