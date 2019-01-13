"Дочку продолжают показывать по БТ, позорят, будто она действительно преступница"



Скриншот из сюжета "Беларусь1"

О том, что ее дочь разыскивает милиция,узнала случайно. В пятницу, 11 января, знакомый женщины прислалпередачи «Зона Х», в которой рассказывалось, что неизвестные девушки рассчитались за фастфуд чужой банковской карточкой.— рассказала «Салідарнасці» Алеcя Громик.Однако, по словам женщины, там не спешили разбираться.— рассказывает собеседница. —Утром 14 января обе девочки и их родители явились в милицию.— рассказывает женщина. —Каково же было удивление семьи, когда в этот же день в очередном выпуске «Зоны Х» вновь рассказали про «преступниц» с чужой карточкой да еще и сообщили, что они задержаны.возмущается женщина. —Сейчас родители девочки решают, каким образом заставить БТ дать опровержение и как защитить ребенка от возможных последствий.