Уборщица, обнаружившая тела влюбленной пары в отеле: Парень лежал у двери



Фото: РЕН ТВ

РЕН ТВ









рассказала женщина.Как сообщалось ранее, 11 января в одном из номеров отеля SunFlower Park на юге столицы были найдены тела 19-летней Алисы и ее 20-летнего парня Виталия. По некоторым данным, рядом с телами были обнаружены упаковки из-под таблеток.Также есть информация, что молодые люди увлекались наркотиками. Они жили в коммунальной квартире вместе с родителями молодого человека и мечтали об отдельном жилье. Чтобы уединиться, пара часто снимала номера в гостиницах. Официального места работы у студентки журфака МГУ и выпускника колледжа управления и гостиничного бизнеса не было. В окружении погибших не исключают, что молодые люди приторговывали запрещенными веществами.По некоторым данным, за несколько дней до трагедии пара поссорилась с родителями Виталия. Отмечается, что в последнее время Алеся и Виталий вели асоциальный и праздный образ жизни.