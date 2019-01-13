|
Уборщица, обнаружившая тела влюбленной пары в отеле: Парень лежал у двери
Фото: РЕН ТВ
"Я работаю на 11-м этаже, зашла, три раза постучала, никто не открывает, своим ключом открыла, руку увидела, испугалась и обратно закрыла, сама не заходила, позвонила супервайзеру. Он отправил нашу технику, открыл дверь, увидел, что там парень лежит, он упал около двери. Никаких криков не было, я убирала соседние номера, они заселились накануне вечером", - рассказала женщина.
Как сообщалось ранее, 11 января в одном из номеров отеля SunFlower Park на юге столицы были найдены тела 19-летней Алисы и ее 20-летнего парня Виталия. По некоторым данным, рядом с телами были обнаружены упаковки из-под таблеток.
Также есть информация, что молодые люди увлекались наркотиками. Они жили в коммунальной квартире вместе с родителями молодого человека и мечтали об отдельном жилье. Чтобы уединиться, пара часто снимала номера в гостиницах. Официального места работы у студентки журфака МГУ и выпускника колледжа управления и гостиничного бизнеса не было. В окружении погибших не исключают, что молодые люди приторговывали запрещенными веществами.
По некоторым данным, за несколько дней до трагедии пара поссорилась с родителями Виталия. Отмечается, что в последнее время Алеся и Виталий вели асоциальный и праздный образ жизни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудница московского отеля рассказала РЕН ТВ о произошедшем.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)