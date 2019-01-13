|
В Логойском районе в аварию попал автобус с хоккеистами «Химика»
Автобус с хоккеистами «Химика» попал в аварию вблизи городского поселка Плещеницы.
— Сегодня в Логойском районе произошло столкновение автобуса хоккейного клуба «Химик», который направлялся на выездную игру в Бобруйск, и легкового автомобиля. К счастью, водители и пассажиры обоих транспортных средств живы и здоровы, —
По информации издания
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)