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В Логойском районе в аварию попал автобус с хоккеистами «Химика»

14.01.2019 21:13 — Разное | Tut.by  
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Автобус с хоккеистами «Химика» попал в аварию вблизи городского поселка Плещеницы.


Фото: @hockey_bel, twitter.com

— Сегодня в Логойском районе произошло столкновение автобуса хоккейного клуба «Химик», который направлялся на выездную игру в Бобруйск, и легкового автомобиля. К счастью, водители и пассажиры обоих транспортных средств живы и здоровы, — сообщили в Федерации хоккея Беларуси.


Фото: @hockey_bel, twitter.com

По информации издания pln.by, на месте аварии также присутствует разбитый микроавтобус.







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Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
 
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