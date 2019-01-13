В Логойском районе в аварию попал автобус с хоккеистами «Химика»

Автобус с хоккеистами «Химика» попал в аварию вблизи городского поселка Плещеницы.



Фото: @hockey_bel, twitter.com

— Сегодня в Логойском районе произошло столкновение автобуса хоккейного клуба «Химик», который направлялся на выездную игру в Бобруйск, и легкового автомобиля. К счастью, водители и пассажиры обоих транспортных средств живы и здоровы, — сообщили в Федерации хоккея Беларуси.



Фото: @hockey_bel, twitter.com

По информации издания pln.by , на месте аварии также присутствует разбитый микроавтобус.















Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.