Включать платежи за участие в дорожном движении в цену топлива нецелесообразно - депутат

Включать платежи за участие в дорожном движении в цену топлива нецелесообразно, целевой сбор больше соответствует справедливости. Такое мнение высказала депутат Палаты представителей Оксана Нехайчик сегодня на общественном обсуждении проекта указа "О платежах за участие в дорожном движении" в общественной приемной Ленинской районной организации объединения "Белая Русь", передает корреспондент БЕЛТА.



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"Считаю, предлагаемый подход наиболее прогрессивный. Формируется целевой фонд, который прописан отдельной строкой в республиканском бюджете, и эти средства направляются на развитие республиканских и местных дорог. В случае если сбор аккумулировался в стоимости бензина, то его практически невозможно было бы вычленить из общей суммы. Нет гарантии, что деньги будут целевым образом направлены на дорожную инфраструктуру. Кроме того, бензином пользуются и неучастники дорожного движения, например, те, кто заправляет бензином газонокосилку или моторную лодку", - отметила Оксана Нехайчик.

По ее мнению, целевой сбор больше соответствует справедливости и затрагивает именно ту категорию, которая и участвует в дорожном движении, и пользуется дорогами. "Насколько новый законопроект будет эффективен, покажет правоприменительная практика. Привязка сбора за допуск к участию в дорожном движении к прохождению техосмотра не оправдала себя, многие начали хитрить и уходить от уплаты платежа. Указ направлен на то, чтобы система стала более гибкой, учитывала сезонность пользования автомобилем. Такой подход должен себя оправдать, надеюсь, что граждане воспользуются такой возможностью и станут добросовестными плательщиками", - добавила Оксана Нехайчик.

Депутаты планируют и дальше работать над совершенствованием законодательной базы. Среди предложений - применение понижающих коэффициентов для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Кроме того, возможны изменения в порядке расходования средств. "Сейчас около 50% сбора направляется на республиканские, 50% - на местные дороги. Но учитывая, что наши республиканские трассы практически все находятся в хорошем состоянии, за исключением некоторых, уже много говорится о большем внимании к местным дорогам. Вполне возможно, что цифры будут другими - 25% к 75%", - отметила Оксана Нехайчик.