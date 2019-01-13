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Гедиминас Таранда открыл в Давид-Городке балетный класс

14.01.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Руководитель Имперского русского балета заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда открыл сегодня в городе Давид-Городок балетный класс, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры Столинского райисполкома Василий Заруба.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62534.php

Гедиминас Таранда открыл в Давид-Городке балетный класс

Договоренность об этом была достигнута в мае прошлого года, когда известный российский танцор и балетмейстер посетил полесский город в составе делегации побратимов Давид-Городка из муниципального образования Новомосковского административного округа Москвы - поселения Марушкинское. Тогда же было подписано соглашение об открытии в городе балетного класса - первого в Беларуси филиала Центра искусств имени Гедиминаса Таранды.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62534.php

Гедиминас Таранда открыл в Давид-Городке балетный класс

Российская сторона оказала спонсорскую помощь в техническом оснащении балетного класса (приобретены необходимые зеркала, станки, танцевальное покрытие), взяла на себя оплату труда приглашенного хореографа. Соответствующее помещение подыскали в средней школе №2.

Сегодня в присутствии многочисленных гостей хореографический зал был торжественно открыт. Гедиминас Таранда дал мастер-класс юным танцорам, состоялся отчетный концерт воспитанников балетного класса.

"Начало положено, сделан первый шаг в организации нового для малого города направления искусства. Будем развивать его общими усилиями. Время покажет, какая перспектива у этой инициативы. Самое главное - есть база, кадры, а также моральная и финансовая поддержка с обеих сторон. Остальное зависит от желания детей и родителей", - отметил Василий Заруба.

Также сегодня в Давид-Городке проходит народный театрализованный праздник "Конікі". Российские гости планируют присоединиться к местным колядовщикам. Фолк-группы из Москвы и города Великие Луки Псковской области примут участие в обряде и концертной программе, которая состоится поздно вечером в городском парке.

 
 
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Руководитель Имперского русского балета заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда открыл сегодня в городе Давид-Городок балетный класс, сообщил...
 
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