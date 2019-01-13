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Единая база и контроль через камеры: как будем платить дорожный сбор с апреля 2019-го
Новости Беларуси. Принцип справедливости: дорожный сбор можно будет платить помесячно, а при оплате за год – со скидкой в 20 %. Кроме того, откажутся от обязательной оплаты сбора при техосмотре. Такие нормы заложены в проекте указа Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 января нововведения обсуждали в общественной приемной «Белой Руси» парламентарии и представители Министерства финансов. По
Валерий Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Оксана Нехайчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Планируется, что платеж в месяц не будет превышать 10 рублей, при этом сохранятся льготы для ветеранов и инвалидов. Новую схему оплаты планируют ввести с апреля 2019 года.
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Новости Беларуси. Принцип справедливости: дорожный сбор можно будет платить помесячно, а при оплате за год – со скидкой в 20 %. Кроме того, откажутся от обязательной...
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