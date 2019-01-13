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Мэй призывает членов парламента еще раз изучить соглашение по Brexit перед голосованием

14.01.2019 21:36 — Разное | Интерфакс  
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Британский премьер-министр Тереза Мэй в понедельник, выступая в парламенте страны в преддверии голосования по сделке по выходу страны из ЕС, призвала депутатов еще раз тщательно изучить соглашение.

"Я обращаюсь ко всем сторонам в этой палате. К какому бы решению вы не пришли ранее, в течение последующих 24 часов, изучите эту сделку еще раз", - сказала Т.Мэй.

"Если эта палата заблокирует соглашение по Brexit, то это станет подрывом нашей демократии", - отметила глава британского правительства.

При этом она выступила против того, чтобы дата выхода Великобритании из ЕС была перенесена на более поздний срок. "Наше намерение - над чем и работает правительство - заключается в том, чтобы покинуть ЕС 29 марта", - заявила Т.Мэй.

Она добавила, что если сделка будет одобрена во вторник, то у Великобритании и ЕС будет практически два года, чтобы провести переговоры относительно окончательного торгового соглашения.

Премьер Великобритании вновь указала, что при выходе из ЕС никогда не допустит возвращения к "жесткой" границе с Ирландией.

Т.Мэй несколько раз отметила важность предстоящего голосования и его исторический характер. "Читая учебники по истории, люди будут задавать вопрос, действовали ли члены парламента в соответствии с желанием британского народа, обеспечили ли они стране процветающую экономику, безопасность и единство", - сказала она. Оппоненты Т.Мэй в парламенте встретили эти слова смехом.

Решающее голосование по соглашению по Brexit запланировано на вторник.

На голосование в британской палате общин вынесены оба документа из пакета по Brexit: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, а также положения о будущих отношений Великобритании и ЕС.

Изначально голосование было запланировано на 11 декабря 2018 года, но за день до него Т.Мэй заявила о решении отложить процедуру. Причиной такого решения Т.Мэй назвала обеспокоенность ряда членов парламента вопросом ирландской границы после Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

 
 
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Британский премьер-министр Тереза Мэй в понедельник, выступая в парламенте страны в преддверии голосования по сделке по выходу страны из ЕС, призвала депутатов...
 
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