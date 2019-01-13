Контролировать экспериментальную авиацию в Беларуси будет Госвоенпром – указ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января подписал Указ № 17, который корректирует утвержденный указом № 510 от 16 октября 2009 года перечень контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сферы их контрольной (надзорной) деятельности, сообщили в пресс-службе главы государства.

В этот перечень включен Государственный военно-промышленный комитет, который будет теперь контролировать деятельность в области экспериментальной авиации в части обеспечения безопасности полетов воздушных судов Беларуси.

Также уточнены полномочия Транспортной инспекции министерства транспорта по контролю в области авиации. За ней сохраняется контроль за безопасностью полетов воздушных судов и авиационной безопасностью в области гражданской авиации.