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Контролировать экспериментальную авиацию в Беларуси будет Госвоенпром – указ

14.01.2019 21:11 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января подписал Указ № 17, который корректирует утвержденный указом № 510 от 16 октября 2009 года перечень контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сферы их контрольной (надзорной) деятельности, сообщили в пресс-службе главы государства.

В этот перечень включен Государственный военно-промышленный комитет, который будет теперь контролировать деятельность в области экспериментальной авиации в части обеспечения безопасности полетов воздушных судов Беларуси.

Также уточнены полномочия Транспортной инспекции министерства транспорта по контролю в области авиации. За ней сохраняется контроль за безопасностью полетов воздушных судов и авиационной безопасностью в области гражданской авиации.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января подписал Указ № 17, который корректирует утвержденный указом № 510 от 16 октября 2009 года перечень контролирующих...
 
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