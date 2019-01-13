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Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады

14.01.2019 22:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Харизматичный пират, колядующие с козой и Баба Яга, очень похожая на Шрека. Кондитер из Гомеля Дмитрий Антипенко создает образы, не оставляющие равнодушными жюри крупнейших кулинарных форумов планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады

Обладатель золотой медали кулинарной олимпиады в Эрфурте недавно вернулся из Люксембурга, где проходил мировой кубок, и сейчас готовится к очередному фестивалю в Варшаве. Сладка ли жизнь белорусского шоколатье? Узнавал корреспондент Александр Добриян.

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады

Кисти художника, скальпель хирурга, формы для литья, аэрограф для покраски. Мастерская шоколатье Дмитрия Антипенко – маленький мир с тысячей секретов. Успех в его деле зависит даже от температуры рук.

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады

С шоколадом когда работаешь, надо как-то себя успокаивать. Руки должны быть более прохладные. Оно же начинает таять в руках все.

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады

Холодными руками, но с горячим сердцем Дмитрий не первый год создает свои шоколадные шедевры. На его счету золото кулинарной олимпиады в Эрфурте, золото 2014 года и недавняя бронза на мировом кубке в Люксембурге. 

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады

Александр Добриян, СТВ:
Гомельский пират ехал в Люксембург за мировым золотом, но, как оказалось, драгметаллы были в этом году не в тренде мировой кондитерской моды. Сразу три члена жюри снизили оценку за использование золотой краски. Однако как по-другому раскрыть тему пиратства?

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады

Но бронза мирового кубка в этот раз для Дмитрия Антипенко дороже золота. Перед конкурсом он месяц провел в больнице. Поездка в Люксембург была до последнего под вопросом. Своего 35-килограммового пирата он создал в рекордные сроки, всего за четыре дня. 

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады

Дмитрий Антипенко, кондитер:
У них сейчас тренд такой, что все должно быть более натуральное – и цвета, и все остальное.

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады

Кстати, работает кондитер исключительно с шоколадом отечественного производства. К сладкому Дмитрий относится равнодушно, а вот к своим скульптурам – очень трепетно.

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады

Дмитрий Антипенко:
Можно разбить ее и съесть, чаю попить – не вопрос. Но опять же: захочется ли это вот ломать и есть? Потому что работа интересная, творческая. Ну, что делать…

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады

Однажды его работу – роскошного дракона из карамели – съели посетители выставки, незаметно отщипывая буквально по кусочку. Вспоминает до сих пор.

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады

Но сейчас все мысли о другом: впереди представительный форум в Варшаве. За польским гран-при белорусские мастера поедут уже в конце февраля.

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Харизматичный пират, колядующие с козой и Баба Яга, очень похожая на Шрека. Кондитер из Гомеля Дмитрий Антипенко создает образы, не оставляющие...
 
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