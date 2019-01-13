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Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады
Новости Беларуси. Харизматичный пират, колядующие с козой и Баба Яга, очень похожая на Шрека. Кондитер из Гомеля Дмитрий Антипенко создает образы, не оставляющие равнодушными жюри крупнейших кулинарных форумов планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обладатель золотой медали кулинарной олимпиады в Эрфурте недавно вернулся из Люксембурга, где проходил мировой кубок, и сейчас готовится к очередному фестивалю в Варшаве. Сладка ли жизнь белорусского шоколатье? Узнавал корреспондент Александр Добриян.
Кисти художника, скальпель хирурга, формы для литья, аэрограф для покраски. Мастерская шоколатье Дмитрия Антипенко – маленький мир с тысячей секретов. Успех в его деле зависит даже от температуры рук.
С шоколадом когда работаешь, надо как-то себя успокаивать. Руки должны быть более прохладные. Оно же начинает таять в руках все.
Холодными руками, но с горячим сердцем Дмитрий не первый год создает свои шоколадные шедевры. На его счету золото кулинарной олимпиады в Эрфурте, золото 2014 года и недавняя бронза на мировом кубке в Люксембурге.
Александр Добриян, СТВ:
Но бронза мирового кубка в этот раз для Дмитрия Антипенко дороже золота. Перед конкурсом он месяц провел в больнице. Поездка в Люксембург была до последнего под вопросом. Своего 35-килограммового пирата он создал в рекордные сроки, всего за четыре дня.
Дмитрий Антипенко, кондитер:
Кстати, работает кондитер исключительно с шоколадом отечественного производства. К сладкому Дмитрий относится равнодушно, а вот к своим скульптурам – очень трепетно.
Дмитрий Антипенко:
Однажды его работу – роскошного дракона из карамели – съели посетители выставки, незаметно отщипывая буквально по кусочку. Вспоминает до сих пор.
Но сейчас все мысли о другом: впереди представительный форум в Варшаве. За польским гран-при белорусские мастера поедут уже в конце февраля.
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Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады
Новости Беларуси. Харизматичный пират, колядующие с козой и Баба Яга, очень похожая на Шрека. Кондитер из Гомеля Дмитрий Антипенко создает образы, не оставляющие...
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