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«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать
Новости Беларуси. Убрать снег, наколоть дров, навести порядок в доме – волонтеры движения «Доброе сердце» помогают перезимовать одиноким пожилым людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тимуровцами XXI века познакомился корреспондент Юрий Прокопенко.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Хозяин встречает гостей с воодушевлением. Самому по хозяйству справляться тяжело, как-никак 87 лет. Дети и внуки далеко, навещают по возможности, а эти помощники всегда рядом.
Павел Матюшонок, волонтер:
Олег Бойко, первый секретарь Кировского районного комитета общественного объединения БРСМ:
Убрать возле дома снег, наколоть дров, принести из погреба в дом картошку с яблоками... Волонтеры работают быстро и качественно: за 40 минут задачи выполнены.
Вялікі вам дзякуй за ўсё. За то, что вы всегда выручаете меня. И сегодня безоговорочно, безотказно пришли мне на помощь. А сейчас пойдемте в дом, попьем чайку.
От таких приглашениях ребята не отказываются, ведь старикам важно и внимание. А про детство Григория Кагана можно и фильмы снимать.
Три года за колючей проволокой – сначала в рогачевском гетто, потом в концлагере. Он многое видел и многое может рассказать. И как фашисты родителей с братом и сестрой расстреляли, и как чудом от смерти сбежал...
Григорий Каган, житель Кировска:
В движении «Доброе сердце» участвуют в основном школьники и студенты. Но стать волонтером может каждый вне зависимости от возраста. В Кировске мы встретили знакомую нашим телезрителям
Дарья Ананич, волонтер:
С началом зимы Белорусский республиканский союз молодежи открыл горячую телефонную линию для инвалидов и пожилых людей. Позвонив на нее, можно оставить заявку, и вскоре на место приезжает отряд. Волонтеры знают всех своих подопечных и часто навещают их даже без просьбы. Причем не только зимой, ведь помощь и внимание таким людям нужна всегда.
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Новости Беларуси. Убрать снег, наколоть дров, навести порядок в доме – волонтеры движения «Доброе сердце» помогают перезимовать одиноким пожилым людям, сообщили в...
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