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«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

14.01.2019 23:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Убрать снег, наколоть дров, навести порядок в доме – волонтеры движения «Доброе сердце» помогают перезимовать одиноким пожилым людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тимуровцами XXI века познакомился корреспондент Юрий Прокопенко.

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

Юрий Прокопенко, СТВ:
Работы у волонтерского отряда из Кировска сегодня много. Школьников ждут по трем адресам. Первый из них – дом Григория Кагана, узника фашистских лагерей. Волонтеры здесь частые гости.

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

Хозяин встречает гостей с воодушевлением. Самому по хозяйству справляться тяжело, как-никак 87 лет. Дети и внуки далеко, навещают по возможности, а эти помощники всегда рядом.

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

Павел Матюшонок, волонтер:
Нам не сложно помогать этим людям, так как им нужна помощь наша. В таком возрасте им сложно. Тем более, для нас – это прогулка, свежий воздух.

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

Олег Бойко, первый секретарь Кировского районного комитета общественного объединения БРСМ:
Ребята с охотой подходят к делу. Тем более, они знают, кому они помогают. Это адресная помощь.

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

Убрать возле дома снег, наколоть дров, принести из погреба в дом картошку с яблоками... Волонтеры работают быстро и качественно: за 40 минут задачи выполнены.

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

Вялікі вам дзякуй за ўсё. За то, что вы всегда выручаете меня. И сегодня безоговорочно, безотказно пришли мне на помощь. А сейчас пойдемте в дом, попьем чайку.

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

От таких приглашениях ребята не отказываются, ведь старикам важно и внимание. А про детство Григория Кагана можно и фильмы снимать.

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

Три года за колючей проволокой – сначала в рогачевском гетто, потом в концлагере. Он многое видел и многое может рассказать. И как фашисты родителей с братом и сестрой расстреляли, и как чудом от смерти сбежал...

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

Григорий Каган, житель Кировска:
Ямы на 100 человек каждая. Я думал: буду совершать побег, пускай стреляют в затылок, ложиться в яму я не буду.

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

В движении «Доброе сердце» участвуют в основном школьники и студенты. Но стать волонтером может каждый вне зависимости от возраста. В Кировске мы встретили знакомую нашим телезрителям Дашу Ананич – финалистку проекта «СТВ» «Живая классика». Девочка успевает не только учиться и читать стихи, но и старшим помогать.

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

Дарья Ананич, волонтер:
Когда мы приходим сюда – мы не только помогаем, но и общаемся. Этим людям нужно внимание. Тем самым мы для себя расширяем кругозор и узнаем больше о тех временах.

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

С началом зимы Белорусский республиканский союз молодежи открыл горячую телефонную линию для инвалидов и пожилых людей. Позвонив на нее, можно оставить заявку, и вскоре на место приезжает отряд. Волонтеры знают всех своих подопечных и часто навещают их даже без просьбы. Причем не только зимой, ведь помощь и внимание таким людям нужна всегда.

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать
 
 
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Новости Беларуси. Убрать снег, наколоть дров, навести порядок в доме – волонтеры движения «Доброе сердце» помогают перезимовать одиноким пожилым людям, сообщили в...
 
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