Что делать с Bitcoin. Цена криптовалюты снизилась на 12% за неделю

Среднерыночная цена Bitcoin утром 14 января снизилась до отметки в $ 3544, после чего начала постепенно подниматься. Сейчас криптовалюта стоит $ 3592, за прошедшую неделю она подешевела на 12%: 7 января монета торговалась на уровне в $ 4060.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В ближайшее время цена актива продолжит восстанавливаться, однако она столкнется с серьезными уровнями сопротивления, считает аналитик NewsBTC Аяш Джиндал. По его мнению, стоимость Bitcoin вряд ли сможет преодолеть зону в $ 3600-$ 3650.

Если это все же произойдет, цена криптовалюты поднимется до $ 3800, уверен специалист. С другой стороны, если монета начнет дешеветь и ее курс опустится ниже $ 3375, он может за короткий промежуток времени достичь отметки в $ 3220, заключил эксперт.