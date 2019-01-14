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Ferrari подпишет контракт с сыном Михаэля Шумахера

14.01.2019 22:49 — Разное | Tut.by  
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Ferrari в ближайшее время планирует объявить о подписании контракта с Миком Шумахером, сообщает Motorsport.com. По информации издания, немецкий пилот принял предложение стать членом гоночной академии Скудерии. По ходу следующего сезона «Формулы-1» Шумахер-младший сможет сесть за руль болида Ferrari на тестовых заездах, которые пройдут после этапов в Бахрейне и Испании.


Мик Шумахер. Фото: Reuters

Источники Motorsport.com сообщают, что, помимо Шумахера-младшего, в следующем сезоне болид Ferrari также будет тестировать другой участник академии, Маркус Армстронг, представляющий Новую Зеландию. При этом у россиянина Роберта Шварцмана и британца Каллума Илотта, также являющихся членами академии Скудерии, шансов выступить за Ferrari на тестах «Формулы-1» в сезоне-2019 не будет.

В ноябре прошлого года стало известно, что в следующем сезоне Мик Шумахер будет выступать в «Формуле-2», главной молодежной серии «Формулы-1». 19-летний немецкий гонщик подписал контракт с командой Prema, в составе которой провел последние два сезона в европейской «Формуле-3». В прошлом году Шумахер одержал в «Ф-3» восемь побед и стал чемпионом гоночной серии.

Мик Шумахер — сын Михаэля Шумахера, семикратного чемпиона «Формулы-1», выступавшего за Ferrari с 1996 по 2006 год. В данный момент Шумахер-старший восстанавливается от тяжелой травмы головы, полученной им в 2013 году при падении на горных лыжах. Семья бывшего гонщика хранит в тайне информацию о его состоянии и никак не комментирует ход реабилитации спортсмена.

Семья Шумахера выступила с официальным заявлением

Гоночная академия Ferrari была основана в 2009 году и представляет собой программу подготовки молодых пилотов к участию в «Формуле-1». Первым гонщиком академии был Жюль Бьянки, который дебютировал в «Ф-1» в 2013 году в составе команды Marussia. В октябре 2014 года французский пилот попал в тяжелую аварию на Гран-при Японии, а спустя девять месяцев скончался от полученных травм головы.

Участниками молодежной программы Ferrari в разные годы были действующие пилоты «Формулы-1» Лэнс Стролл и Серхио Перес (в сезоне-2019 гонщики будут напарниками по команде Racing Point). Членом академии Ferrari также является Антонио Джовинацци, который в следующем сезоне проведет дебютный сезон в «Ф-1» за рулем болида Alfa Romeo Sauber.

Первым пилотом академии, получившим место боевого гонщика Ferrari станет Шарль Леклер, который дебютирует за рулем алого болида в сезоне-2019. Ранее по ходу карьеры монегаск успешно провел дебютный сезон в «Формуле-1» в составе Alfa Romeo Sauber, а также становился чемпионом молодежных серий GP3 и «Формулы-2» вместе с командами ART и Prema.

 
 
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По информации издания, немецкий пилот принял предложение стать членом гоночной академии Скудерии. По ходу следующего сезона «Формулы-1» Шумахер-младший сможет...
 
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