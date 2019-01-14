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Румас распорядился по поводу карты структурных реформ
Премьер-министр Сергей Румас распорядился создать межведомственную рабочую группу для совместной работы со Всемирным банком по подготовке документа «Дорожная карта структурных реформ в Республике Беларусь».
В рабочую группу включены: замминистра экономики Дмитрий Ярошевич, зампредправления Нацбанка Дмитрий Калечиц, замминистра финансов Андрей Белковец, первый зампредседателя ГКИ Алексей Васильев, замминистра МАРТ Андрей Картун, замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович.
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Премьер-министр Сергей Румас распорядился создать межведомственную рабочую группу для совместной работы со Всемирным банком по подготовке документа «Дорожная...
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