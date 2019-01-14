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Убитый мэр Гданьска не афишировал свои белорусские корни

14.01.2019 21:31 — Разное | Партизан  
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Мэр польского Гданьска Павел Адамович, который после многочасовой борьбы за жизнь умер в больнице после нападения на благотворительном концерте, имел непосредственное отношение к Беларуси.


Павел Адамович, Gazeta Wyborcza

Об этом рассказала председатель общества белорусов в Гданьске "Хатка" Елена Глаговская, передает "Еврорадио":

"Я вычитала в тексте его дочери, что отец Павла Адамовича во время Второй мировой войны учился в белорусской гимназии в Вильне. А когда я спросила у мэра об этом факте, он сказал, что ничего об этом не знает и что нужно разговаривать с его отцом и дочкой".

При этом, по словам Глаговской, в 2007-м на открытии в Гданьске памятного знака к 125-летию со рождения Янки Купалы политик упоминал о своих белорусских корнях.

"Открытие памятника Янке Купале в Гданьске в 2007 году происходило под патронатом мэра. Тогда Адамович признался, что он имеет белорусское происхождение. А потом в частной беседе политик рассказал, что когда он был ребенком, то бабушка водила его в православную церковь в Гданьске, так как сама была православной", — добавила Елена Глаговская.

Несколько лет назад Адамович приезжал в Беларусь, где посетил Сморгонь и Ошмяны, места, из которых происходят его родственники. Однако в последнее время политик открыто не рассказывал о своих связях с Беларусью.


"Когда он начал официально признавать свои белорусские корни, то это вызвало неприязнь в польском обществе. Конечно, по политическим причинам специально в этом он не признавался", — полагает Елена Глаговская.

По ее словам, мэр Гданьска был нетипичным политиком. Он никогда не имел охраны и спокойно разговаривал с людьми на улице. А поведением больше напоминал белоруса, чем поляка.

В Варшаве, Гданьске и в других городах сегодня в 18 часов начнется акция солидарности "Стоп насилию". Она была запланирована, пока Павел Адамович еще был жив.

 
 
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Мэр польского Гданьска Павел Адамович, который после многочасовой борьбы за жизнь умер в больнице после нападения на благотворительном концерте, имел...
 
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