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Боевик «ДНР» угрожает журналистке «Белсата»

14.01.2019 21:26 — Разное | Партизан  
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36-летний житель Логойского района воевал на стороне «ДНР», а теперь вернулся в Беларусь.



Герой материала «Боевик ДНР заявил, что его завербовал ГУБОПиК: хотели отправить в Украину», который был опубликован на сайте belsat.eu 3 января позвонил автору Екатерине Андреевой с угрозами.

Речь идет о 36-летнем жителе Логойского района Дениса Глазкина, который воевал на стороне «ДНР», а теперь вернулся в Беларусь.

Журналистка Екатерина Андреева, среди прочего, занимается исследованием участия белорусских граждан в незаконных вооруженных формированиях в Донбассе, записала около десятка интервью с боевиками. Дениса Глазкина она нашла через соцсети и предложила ему рассказать свою историю.

«Обычно я нахожу этих людей в тематических группах «Вконтакте». Представляюсь просто «журналистом из Минска». Сами боевики редко спрашивают, в каком СМИ я работаю», – объясняет Екатерина.

На этот раз журналистка связалась с героем материала через мессенджер WhatsApp. Во время почти двухчасового разговора, он не только рассказал, как воевал в Донбассе, но и признался, что по возвращении в Беларусь согласился быть агентом правоохранительных органов. К тому же он прислал журналистке фото страницы своего паспорта с отметками о пересечении границы между подконтрольной боевикам территорией Донецкой области и Россией.

Через 9 дней после публикации материала, 12 января Глазкин позвонил Екатерине Андреевой на мобильный и начал угрожать, нецензурно ругаясь.

«Меняй место жительства! Не у меня одного есть желание скрутить тебе голову», – заявил боевик.

По его словам, изложенная в статье информация не соответствует действительности. На уточняющий вопрос, чем конкретно его возмутила публикация, Глазкин ответить внятно не смог. Журналистку он назвал «продажной» и пообещал, что у нее «будут проблемы».

«Прямую угрозу от боевика я услышала впервые за время работы над темой, но, считаю, к подобным упреком следует относиться спокойно. Кто угрожает – тот не сделает, известное правило. Также нужно понимать: боевики осознают, что все же находятся под присмотром, поэтому им выгоднее поддерживать с правоохранителями нормальные отношения, оставаясь на свободе», – говорит Екатерина.


Юрист: Государство должно обеспечить защиту журналиста

«Обязанность обеспечивать безопасность журналиста лежит на государстве. Если журналист получает угрозы, и есть вероятность, что они могут реализоваться, он имеет полное право проинформировать об этом правоохранительные органы, а они должны встать на его защиту, так как свобода выражения мнений защищается законодательством.

Угроза убийством подпадает под состав уголовного преступления», – говорит юрист Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.

Однако, по словам эксперта, на сегодняшний день в Беларуси есть риск, что, обратившись с жалобой в милицию, журналист вместо помощи сам может получить протокол за «незаконное распространение продукции СМИ» из-за отсутствия аккредитации.

Что касается правил личной безопасности журналиста в такой ситуации, юрист советует следующее: осторожно вести себя на улице, при выходе или при входе в подъезд дома, обращать внимание на подозрительных лиц, которые могут пребывать рядом, не оставлять в открытых источниках информации о своем местоположении, поддерживать связь с близкими людьми и руководством редакции.

«Редакция «Белсата» очень обеспокоена ситуацией с угрозами журналистке. Безусловно, когда журналисты занимаются исследованиями, то всегда есть риск получения угроз. Но это не означает, что такие угрозы можно считать чем-то нормальным или даже понятным. Конечно, мы поддерживаем Екатерину и будем следить за этой досадной ситуацией. Надеемся, что никакие угрозы не остановят журналистов и дальше заниматься расследованиями», – говорит редактор сайта belsat.eu Ольга Ерохина.

Журналисты продолжат расследовать участие граждан Беларуси в вооруженном конфликте на Донбассе, который длится уже пятый год.

 
Теги: Минск
 
 
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36-летний житель Логойского района воевал на стороне «ДНР», а теперь вернулся в Беларусь.
 
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