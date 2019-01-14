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Павел Усов: Лукашенко боится Запада так же сильно, как и России

14.01.2019 20:51 — Разное | Партизан  
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В Минске все настойчивее звучит прозападная риторика.

Павел Усов: Лукашенко боится Запада так же сильно, как и России
Не успел официальный Минск снять ограничения на количество дипломатов США, которые могут работать в Беларуси, как Владимир Макей объявил, что "обе стороны должны быть представлены на уровне послов”. Безусловно, речь про Беларусь и США.

Более того, министр надеется, что в феврале 2017 года Евросоюз снимет все санкции с Беларуси, которые стали тормозом дальнейшего потепления. 

Что подвигло официальный Минск вновь вернуться к прозападной риторике?

На вопросы «Белорусского партизана» ответил доктор политических наук Павел Усов.



- Это традиционный тренд в условиях конфронтации с Москвой. Все слишком банально и предсказуемо. Это касается и нормализации дипломатических отношений с США. Как известно, Вашингтон был одним из ключевых инициаторов «цветной революции» в Беларуси. Но сегодня «революция» уже не рассматривается как механизм трансформации в Беларуси, а стабильный авторитаризм уже не воспринимается как «абсолютное зло». Поэтому Минск понимает, что США не будет стремиться инициировать смену режима, а значит, штат посольства, а в перспективе - и посла, можно вернуть. 

Второй момент: «потепление в отношениях с Западом» происходит в период кризиса в отношениях с Россией. И это потепление - лишь психологический механизм воздействия на Москву: «Вот видите, вы уже теряете Беларусь, давайте договариваться, а то мы уйдем». К сожалению, это не глубокое изменение внешнеполитического курса Беларуси и даже не отражение некоего нового типа мышления белорусских элит.


- Поможет ли реальное потепление отношений с Западом нейтрализовать угрозы и риски, исходящие из Кремля?

- Дипломатические игры вряд ли нейтрализуют давление Москвы, где прекрасно понимают суть политики Лукашенко. Без реальных институциональных изменений в самой Беларуси, без реформ ситуация не улучшится. В конечном итоге, возвращение посла - это не переворот в политике, а формальность. Американский посол не получит такого статуса, как российский, и сомневаюсь, что американский посол будет столь активен, как Бабич.

- Прозападный тренд в официальной риторике является ситуативной реакцией на конфликт с Россией? Или носит более устойчивый характер? 

- Улучшение отношений с Западом должно проходить на основе улучшения политических взаимоотношений внутри белорусского общества, на фоне полноценного диалога и совместной работы над стратегией защиты белорусского суверенитета. Когда власть согласится, как минимум, создать гражданский комитет, в который войдут представители белорусской интеллигенции: Орлов, Алексиевич, Мацкевич и другие, это станет свидетельством реальных изменений.

Для ускорения динамики отношений с Западом и ЕС, в частности, необходима политическая воля. Но Запада Лукашенко боится так же сильно, как и России. Открытость на Запад означает неминуемое политическое влияние на демократизацию, что может создать условия для смены режима. Лукашенко пытается сохранить такие отношения с Россией и Западом, когда внутри страны ничего менять не нужно, что даст возможность править страной до предела физических возможностей.

 
Теги: Минск
 
 
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