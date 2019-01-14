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Трамп и Эрдоган обсудили по телефону создание буферной зоны в Сирии

14.01.2019 22:22 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обсудили по телефону вопрос создания буферной зоны на севере Сирии, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление канцелярии президента Турции.

"Эрдоган и Трамп обменялись мнениями по вопросу создания на севере Сирии "зоны безопасности", очищенной от террористов", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

Также они обсудили вывод войск США из Сирии и двусторонние отношения, отмечает газета "Дейли сабах".

По данным агентства "Анадолу", президент Турции выразил удовлетворение решением США о выводе войск из Сирии.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в Эр-Рияде заявил, что заинтересованные стороны ведут диалог вокруг создания так называемой зоны безопасности. Он вновь отметил, что США привержены обеспечению безопасности своих союзников в ближневосточном регионе.

В ночь на понедельник Д.Трамп написал в Twitter о возможности создания так называемой зоны безопасности около 30 км. Он не уточнил, кто будет ее поддерживать и финансировать.

 
 
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Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обсудили по телефону вопрос создания буферной зоны на севере Сирии, сообщает...
 
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