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Дети-дизайнеры из Слуцка представят на международном конкурсе в Италии коллекцию одежды

14.01.2019 23:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уникальность коллекции в том, что каждое платье сделано из подручных материалов и дополнено необычной росписью в технике батик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дети-дизайнеры из Слуцка представят на международном конкурсе в Италии коллекцию одежды

Ранее учащиеся детского театра уже получили диплом на столичном модном показе. Теперь юные модельеры совершенствуют свои образы деталями и готовятся покорить новые вершины.

Дети-дизайнеры из Слуцка представят на международном конкурсе в Италии коллекцию одежды

Новый взгляд на моду в видеоматериале Екатерины Чичеровой.
 
 
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Новости Беларуси. Уникальность коллекции в том, что каждое платье сделано из подручных материалов и дополнено необычной росписью в технике батик, сообщили в...
 
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