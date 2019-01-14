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Дикого рысенка поймали на частном подворье в Барановичском районе
15.01.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Животное из Красной книги дважды приходило в один и тот же двор.
Дикого рысенка обнаружили в деревне Вольно Барановичского района. Фото: Татьяна БОЛТРУКЕВИЧ
Жительница деревни Вольно Татьяна Болтрукевич рассказала Intex-press, что вечером 13 январяее младшая сестра обнаружила у себя в хозпостройке неожиданного гостя — рысь.
– Открыла двери сарая и чуть ли не нос в нос столкнулась со зверем. Сестра закрыла двери, и мы сразу же позвонили в
Фото: Татьяна БОЛТРУКЕВИЧ
По словам Татьяны, рысь далеко не ушла и утром 14 января вернулась в этот же двор:
– В этот раз мы обратились за помощью к нашему участковому и председателю местного сельисполкома, которые и организовали отлов «гостьи».
Рысь вела себя спокойно, не проявляя агрессии, и позже была передана в ветеринарную службу Барановичского района, сообщила Intex-press Наталья Ибрагимова, председатель Вольновского сельисполкома. Сейчас рысь находится на карантине.
– Ветслужба проверит, здоровое ли животное, – пояснила Наталья Ибрагимова. – Если выяснится, что оно не болеет бешенством, будет решаться дальнейшая судьба рысенка. Зверя либо выпустят на природу, либо передадут в зоопарк.
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Животное из Красной книги дважды приходило в один и тот же двор. Дикого рысенка обнаружили в деревне Вольно Барановичского района. Фото: Татьяна БОЛТРУКЕВИЧ ...
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