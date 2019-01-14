Дикого рысенка поймали на частном подворье в Барановичском районе

Животное из Красной книги дважды приходило в один и тот же двор.



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Дикого рысенка обнаружили в деревне Вольно Барановичского района. Фото: Татьяна БОЛТРУКЕВИЧ

Жительница деревни Вольно Татьяна Болтрукевич рассказала Intex-press, что вечером 13 январяее младшая сестра обнаружила у себя в хозпостройке неожиданного гостя — рысь.

– Открыла двери сарая и чуть ли не нос в нос столкнулась со зверем. Сестра закрыла двери, и мы сразу же позвонили в МЧС , так как не знали, куда в таком случае обращаться. Вместе со спасателями приехали сотрудники милиции, представители БООР, межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и другие. Но все, что удалось тогда сделать, – это только прогнать зверя.







Фото: Татьяна БОЛТРУКЕВИЧ

По словам Татьяны, рысь далеко не ушла и утром 14 января вернулась в этот же двор:

– В этот раз мы обратились за помощью к нашему участковому и председателю местного сельисполкома, которые и организовали отлов «гостьи».

Рысь вела себя спокойно, не проявляя агрессии, и позже была передана в ветеринарную службу Барановичского района, сообщила Intex-press Наталья Ибрагимова, председатель Вольновского сельисполкома. Сейчас рысь находится на карантине.

– Ветслужба проверит, здоровое ли животное, – пояснила Наталья Ибрагимова. – Если выяснится, что оно не болеет бешенством, будет решаться дальнейшая судьба рысенка. Зверя либо выпустят на природу, либо передадут в зоопарк.