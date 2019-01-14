Волковысские спортсмены-конники открыли соревновательный сезон-2019 бронзой республиканских соревнований





9-11 января 2019 года в агрогородке Ратомка Минского района состоялась матчевая Открытая республиканская матчевая встреча по конному спорту (выездке) среди юношей и девушек 2003 года рождения и моложе. Спортивную честь Волковыска на этих соревнованиях отстаивали Николай Колосов и Анастасия Короткая - спортсмены отделения конного спорта волковысской районной ДЮСШ профсоюзов.

В течение двух дней ребята выступали на манеже в программе «Предварительный приз – юноши» в паре с лошадьми, предоставленными Республиканским центром олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. Четвероногого партнера для каждой спортивной пары ежедневно определяла жеребьевка.

Волковысские спортсмены впервые выступали в соревнованиях такого формата и, прежде всего, это был колоссальный опыт и проверка своих сил и способностей за короткое время разминки «договориться» с незнакомой лошадью, не упасть духом после возникших в первый день трудностей, продемонстрировать свои лучшие умения и навыки и обозначить новые горизонты для своего дальнейшего спортивного роста.

Волковысские спортсмены справились с этими задачами на «хорошо» и «отлично». А главной наградой для нашей команды стала бронзовая медаль Анастасии Короткой, которую она завоевала во второй день соревнований в паре с лошадью Лейпциг.

P. S. Получить бесценный спортивный опыт нашим спортсменам позволила финансовая поддержка их родителей и тренера-преподавателя, которые все расходы, связанные с участием в этих соревнованиях, взяли на себя. К слову, наша команда была единственная, кто приехал на матчевую встречу «за свой счет».





















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