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Белорусские власти готовят карту структурных реформ
15.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
Дорожную карту структурных реформ разработают в Беларуси. Готовить карту реформ будет межведомственная рабочая группа, которую для этого специально формируют. Работа будет идти совместно со Всемирным банком.
Такая информация содержится в распоряжении премьер-министра страны Сергея Румаса, принятом 11 января 2019 года,
Руководителем группы назначен заместитель Министра экономики Дмитрий Ярошевич.
Отмечается, что к работе над дорожной картой будут привлекаться руководители, специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству. При необходимости разработчикам будет предоставляться нужная информация от организаций.
Документ под названием «Дорожная карта структурных реформ в Республике Беларусь» должна быть предоставлен в Совмин по результатам совместной работы. В рабочую группу включены также зампредправления Нацбанка Дмитрий Калечиц, замминистра финансов Андрей Белковец, первый зампредседателя ГКИ Алексей Васильев, замминистра МАРТ Андрей Картун, замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович.
Организационное обеспечение деятельности рабочей группы будет осуществлять Министерство экономики, сообшает
Фото БЕЛТА
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Дорожную карту структурных реформ разработают в Беларуси. Готовить карту реформ будет межведомственная рабочая группа, которую для...
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