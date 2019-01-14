Белорусские власти готовят карту структурных реформ





Дорожную карту структурных реформ разработают в Беларуси. Готовить карту реформ будет межведомственная рабочая группа, которую для этого специально формируют. Работа будет идти совместно со Всемирным банком.

Такая информация содержится в распоряжении премьер-министра страны Сергея Румаса, принятом 11 января 2019 года, сообщается на сайте Совета министров.

Руководителем группы назначен заместитель Министра экономики Дмитрий Ярошевич.

Отмечается, что к работе над дорожной картой будут привлекаться руководители, специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству. При необходимости разработчикам будет предоставляться нужная информация от организаций.

Документ под названием «Дорожная карта структурных реформ в Республике Беларусь» должна быть предоставлен в Совмин по результатам совместной работы. В рабочую группу включены также зампредправления Нацбанка Дмитрий Калечиц, замминистра финансов Андрей Белковец, первый зампредседателя ГКИ Алексей Васильев, замминистра МАРТ Андрей Картун, замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович.

Организационное обеспечение деятельности рабочей группы будет осуществлять Министерство экономики, сообшает БДГ .

Фото БЕЛТА

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