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Сколько платят по детским пособиям в Беларуси
С 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения составляет 214 рублей 21 копейку.
С 1 августа 2018 года по 31 января 2019 года ежемесячное
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Для исчисления размера детских пособий в Республике Беларусь за основу берется среднемесячная заработная плата работников (СЗП) и бюджет прожиточного минимума...
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