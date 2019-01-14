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Сколько платят по детским пособиям в Беларуси

15.01.2019 06:44 — Разное | Myfin  
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Сколько платят по детским пособиям в Беларуси
фото: Myfin.by

С 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения составляет 214 рублей 21 копейку.

С 1 августа 2018 года по 31 января 2019 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет исчисляется в следующих размерах:

 
 
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Для исчисления размера детских пособий в Республике Беларусь за основу берется среднемесячная заработная плата работников (СЗП) и бюджет прожиточного минимума...
 
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