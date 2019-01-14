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Трамп сообщил России "плохие новости" про нефть
Фото: АР
Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что снижение цен на нефть является «плохими новостями» для России.
В своем твите президент упомянул аккаунт программы «Фокс и друзья» (@foxandfriends) и процитировал высказывание о том, что снижение цен на нефть позитивно влияет на экономику США. Там говорится, что теперь Соединенные Штаты производят «намного больше нефти» благодаря политике Трампа.
«Но это же плохие новости для России, почему Трамп так делает? Он же работает на Кремль?» — написал Трамп.
Ранее Трамп заявлял, что мир не хочет высоких цен на нефть.
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Президент США прокомментировал снижение цен на нефть.
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