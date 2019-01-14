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“Gas prices drop across the United States because President Trump has deregulated Energy and we are now producing a great deal more oil than ever before.” @foxandfriends But this is bad news for Russia, why would President Trump do such a thing? Thought he worked for Kremlin? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2019 г .



Президент СШАнаписал в своем твиттере, что снижение цен на нефть является «плохими новостями» для России.В своем твите президент упомянул аккаунт программы «Фокс и друзья» (@foxandfriends) и процитировал высказывание о том, что снижение цен на нефть позитивно влияет на экономику США. Там говорится, что теперь Соединенные Штаты производят «намного больше нефти» благодаря политике Трампа.— написал Трамп.Ранее Трамп заявлял, что мир не хочет высоких цен на нефть.