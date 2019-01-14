15 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Хорватия - День международного признания.

День рождения «Википедии» (с 2001 года. «Википедия» - крупнейшая в мире интернет-энциклопедия).

ПРИМЕТЫ:

Сильвестр, Куриный день. Чистили курятники. Бабы валяли из золы лепехи да выносили поскорее на мостовую, чтобы их съела лихоманка (болезнь) и отравилась.

РОДИЛИСЬ:

1622 МОЛЬЕР (Жан Батист ПОКЛЕН), французский драматург. Его грустный афоризм: «Из всех вечных вещей любовь длится короче других».

1795 Александр Сергеевич ГРИБОЕДОВ, российский дипломат и драматург. Автор фразы: «Счастливые часов не наблюдают» («Горе от ума»). Был убит религиозными фанатиками в Тегеране.

1850 Софья Васильевна КОВАЛЕВСКАЯ (КОРВИН-КРУКОВСКАЯ), российский математик, первая в мире женщина-профессор.

1877 Льюис Мэдисон ТЕРМЕН, американский психолог, разработавший тест, измеряющий интеллект человека. Этот тест использовался для изучения одарённых детей и учитывал их возраст и развитие таким образом, что цифровое значение коэффициента интеллекта (или IQ), равное 100, соответствовало развитию обычного ребёнка данного возраста.

1891 Осип Эмильевич МАНДЕЛЬШТАМ, российский поэт.

1917 Евгений Алексеевич ЛЕБЕДЕВ, российский актёр.

1922 Евгений Яковлевич ВЕСНИК, российский актёр.

1945 Максим Исаакович ДУНАЕВСКИЙ, российский композитор. Был рождён вне брака. До 16 лет носил фамилию матери-балерины - ПАШКОВ. Был женат 7 (!) раз.

1946 Валерий Александрович БАРИНОВ, российский актёр.

1957 Светлана Иннокентьевна СОРОКИНА (САРЫКОВА), российская телеведущая. Состоит во втором браке.

1966 Егор (Георгий)Андреевич КОНЧАЛОВСКИЙ, российский режиссёр. Сын Андрея Михалкова-Кончаловского и актрисы Натальи АРИНБАСАРОВОЙ.

1991 Дарья Игоревна КЛИШИНА, российская прыгунья в длину.

СОБЫТИЯ:

1700 ПЁТР I повелел дворянам и боярам носить европейские (укороченные) костюмы.

1870 В еженедельнике «Harper's Weekly» впервые появился символ Демократической партии США - осёл, нарисованный карикатуристом Томасом НАСТОМ.

1880 Лондонская телефонная компания выпустила первую в мире телефонную книгу, в ней были указаны 255 абонентов.

1938 В Беларуси были созданы первые области: Витебская, Гомельская, Минская, Могилёвская и Полесская (существовала до 1954 года). До этого территория делилась на губернии, а с 1924 года - на округа.

1943 Под Вашингтоном завершилось строительство Пентагона (пятиугольное здание Министерства обороны США), продолжавшееся 16 месяцев и стоившее почти $133 млн. По занимаемой площади это самое большое в мире административное здание (604.000 кв.м).

1943 По приказу СТАЛИНА все наклейки «Made in America» на товарах, поставляемых в СССР по ленд-лизу, стали заменяться на советские наклейки.

1959 Была проведена Всесоюзная перепись населения: в Беларуси проживало 8.054.648 человек. В Минске было зарегистрировано 509 тысяч жителей.

1976 Была сдана в эксплуатацию Вилейско-Минская водная система.

2009 Экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 146 пассажиров, посадив самолёт с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.

2018 В возрасте 26 лет умерла (утонула пьяной в ванне) Долорес О’РИОРДАН, ирландская певица, вокалистка группы The Cranberries.