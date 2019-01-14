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Как изменится Ленинский район Минска к II Европейским играм?
Новости Беларуси. Минск активно готовится к самому масштабному спортивному событию года – II Европейским играм. В подготовку внесет вклад каждый из районов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Облагородить территорию возле стадиона «Динамо» и создать благоприятные условия для приема гостей – одна из главных задач для администрации Ленинского района. Сейчас в гостиничном комплексе работы идут согласно графику. Впереди отделка и коммуникации.
Напоминаем: соревнования пройдут на ведущих спортивных площадках – это «Минск-Арена», стадион «Динамо», «Чижовка-Арена» и Дворец спорта.
Денис Вихренко, заместитель начальника управления архитектуры и строительства Ленинского района:
Для освещения соревнований в белорусскую столицу прибудут около 1000 журналистов из 160 стран. Будет действовать и упрощенная визовая система (при наличии билета виза не нужна). Она начнет действовать за неделю до начала Игр и завершится через неделю после окончания.
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Новости Беларуси. Минск активно готовится к самому масштабному спортивному событию года – II Европейским играм. В подготовку внесет вклад каждый из районов...
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