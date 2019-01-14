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Трое детей в Минске хотели приготовить картошку и устроили пожар: комментарий МЧС

15.01.2019 00:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 13 января произошло возгорание квартиры в доме по улице Каменногорской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трое детей в Минске хотели приготовить картошку и устроили пожар: комментарий МЧС

Трое детей 10-12 лет, оставшиеся одни дома, решили самостоятельно приготовить картошку фри. Школьники поставили кастрюлю на электроплиту и налили подсолнечного масла – оно вспыхнуло. Старший из ребят попытался затушить его водой, но лишь увеличил пламя, которое перекинулось на стены и шторы. Испугавшись, дети выбежали на улицу. Это спасло им жизнь.

Трое детей в Минске хотели приготовить картошку и устроили пожар: комментарий МЧС

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Сообщение спасателям поступило в 15:03 от соседей. Дети, испугавшись, не сказали о пожаре матери, не позвонили в службу спасения. Всего 14 минут потребовалось спасателям для прибытия к месту и ликвидации пожара.

Трое детей в Минске хотели приготовить картошку и устроили пожар: комментарий МЧС

Напоминаем родителям о том, что они обязательно должны обучать своих детей правилам безопасности, объяснять, что нельзя использовать спички и зажигалки. Вообще хранить эти предметы в труднодоступных для детей местах.

Также МЧС напоминает, что за оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная ответственность.

Трое детей в Минске хотели приготовить картошку и устроили пожар: комментарий МЧС
 
 
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Новости Беларуси. 13 января произошло возгорание квартиры в доме по улице Каменногорской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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