Из-за обрыва буксира на Партизанском проспекте пострадали 3 человека и разбиты 4 машины

Новости Беларуси. Авария на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Водитель легкового автомобиля с помощью троса буксировал другое авто. В какой-то момент средство сцепления порвалось, и автомобилям пришлось резко остановиться.





В той же полосе ехал грузовик, который попытался избежать столкновения, но не успел затормозить.





В результате последовала цепная реакция, пострадало четыре автомобиля. Травмы получили также две водителей и пассажир. По факту ДТП проводится проверка.



