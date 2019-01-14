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Опасные «ватрушки»: в Беларуси разразилась «тюбинговая эпидемия»
15.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Зима принесла в Беларусь настоящую «эпидемию». После катания на надувных «ватрушках» за медицинской помощью
«Я врезался в дерево, когда летел с горки», – рассказывает Влад Школьник.
Забрался на горку, оттолкнулся и провал в памяти. Катание на тюбинге для восьмилетнего Влада Школьника закончилось черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием.
«Решили на большой пару раз прокатиться. Один раз он скатился нормально, а второй раз скатился в дерево. Боком так», – говорит мама Влада Юлия Школьник.
После экстренной операции мальчик уже восстанавливается. Шутит, что чувствует себя «гениально». А вот за жизнь маленькой Вероники врачи до сих пор борются. Все прошло по схожему сценарию: тюбинг, горка, дерево, операционный стол.
Врачи удивлены: такого еще не было. В стране тюбинговая «эпидемия». Количество пострадавших уже исчисляется сотнями. Два человека погибли, один из них – ребенок. Но желающих прокатиться с горки возле дома меньше не становится, почти все – с «ватрушками».
«Я если только с ним съезжаю. Или, если вот на таких маленьких горках, я его высаживаю, а внизу ловлю тогда». Я его одного не пускаю, он маленький, еще не соображает», – говорит другая,
Надувные «сани» разгоняются до 100 км/ч. Управлять ими на скользкой поверхности невозможно. Это как машина, у которой отказали тормоза. Медики не перестают напоминать: кататься можно только в оборудованных местах. Но и там не забывать о безопасности.
Одно из главных предложений правоохранителей – обязать продавцов тюбингов снабжать товар инструкцией.
На популярность таких «скоростных бубликов» влияет и цена. В среднем,
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За медицинской помощью в республике обратились сотни человек, десятки детей госпитализированы.
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