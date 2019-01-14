Опасные «ватрушки»: в Беларуси разразилась «тюбинговая эпидемия»

Зима принесла в Беларусь настоящую «эпидемию». После катания на надувных «ватрушках» за медицинской помощью обратились сотни человек, десятки детей госпитализированы. Почему, казалось бы, безобидное развлечение настолько опасно, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

«Я врезался в дерево, когда летел с горки», – рассказывает Влад Школьник.

Забрался на горку, оттолкнулся и провал в памяти. Катание на тюбинге для восьмилетнего Влада Школьника закончилось черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием.

«Решили на большой пару раз прокатиться. Один раз он скатился нормально, а второй раз скатился в дерево. Боком так», – говорит мама Влада Юлия Школьник.

После экстренной операции мальчик уже восстанавливается. Шутит, что чувствует себя «гениально». А вот за жизнь маленькой Вероники врачи до сих пор борются. Все прошло по схожему сценарию: тюбинг, горка, дерево, операционный стол.

«Вот видите, какой огромный перелом черепа у ребенка, этот перелом даже раздваивается. И у этого ребенка образовалось два больших кровоизлияния в мозг. Они были в разных полушариях. Потребовалось две операции. Они были проведены в течение суток», – указал руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии после перебивки Михаил Талабаев.

Врачи удивлены: такого еще не было. В стране тюбинговая «эпидемия». Количество пострадавших уже исчисляется сотнями. Два человека погибли, один из них – ребенок. Но желающих прокатиться с горки возле дома меньше не становится, почти все – с «ватрушками».

«Двое деток вот в дерево! А папа стоит на горке! Чего ты там стоишь. Я вот здесь стою и встречаю детей. Я постоянно хожу с внучками, нормально. Детей вообще одних отпускать нельзя», – считает пенсионерка.

«Я если только с ним съезжаю. Или, если вот на таких маленьких горках, я его высаживаю, а внизу ловлю тогда». Я его одного не пускаю, он маленький, еще не соображает», – говорит другая,

Надувные «сани» разгоняются до 100 км/ч. Управлять ими на скользкой поверхности невозможно. Это как машина, у которой отказали тормоза. Медики не перестают напоминать: кататься можно только в оборудованных местах. Но и там не забывать о безопасности.

«При выдаче тюбинга мы объясняем элементарные правила техники безопасности. Детям одним мы не выдаем, только в сопровождении взрослых. Ребенок есть ребенок. Катаются строго сидя, по одному, держась за ручки. И надо выбирать склоны, где нет препятствий», – отметил старший администратор проката в центре горнолыжной подготовки Дмитрий Кабак.

Одно из главных предложений правоохранителей – обязать продавцов тюбингов снабжать товар инструкцией.