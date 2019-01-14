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Илья Ивашко вышел во 2-й круг Australian Open

15.01.2019 08:09 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко вышел во 2-й круг основной сетки мужского одиночного разряда Australian Open — первого в сезоне турнира Большого шлема, который проходит в Мельбурне.


Илья Ивашко. Фото: tennis.by

В 1/64 финала Илья Ивашко (№ 94 рейтинга ATP) встречался с 42-й ракеткой мира Маликом Джазири из Туниса, который снялся с матча в четвертом сете при счете 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, 4:0 в пользу белоруса.

Африканец выиграл первый сет и вел со счетом 5:2 на тай-брейке второй партии, но Ивашко сумел переломить игру. В начале третьего сета Джазири запросил медицинский тайм-аут. После возобновления игры тунисец сумел взять лишь один гейм. А в четвертой партии Джазири отказался от продолжения борьбы при счете 4:0 в пользу белоруса.

Илья Ивашко в этом году впервые попал сразу в основную сетку Australian Open.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко вышел во 2-й круг основной сетки мужского одиночного разряда Australian Open - первого в сезоне турнира Большого шлема, который...
 
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