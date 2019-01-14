Илья Ивашко впервые вышел во второй раунд Australian Open

Соперник Ивашко снялся с матча в четвертом сете при счете 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, 4:0 в пользу белоруса. Матч длился больше трех часов.
Следующим соперником нашего соотечественника станет испанец Пабло Карреньо-Буста (23-й).
На кортах Australian Open продолжают борьбу две белорусские теннисистки: Арина Соболенко (11-я) и Александра Саснович (33-я). А вот Вера Лапко (63-я) и Виктория Азаренко (52-я) турнир покинули.
Лапко играла против шведской теннисистки Юханны Ларссон (75-я) и при счете 6:7, 0:3 снялась с матча. Азаренко уступила немке Лауре Зигемунд 6:7, 6:4, 6:2.