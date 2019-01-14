ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Илья Ивашко впервые вышел во второй раунд Australian Open

15.01.2019 09:32 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Илья Ивашко впервые вышел во второй раунд Australian Open
Ассоциация теннисистов-профессионалов

Соперник Ивашко снялся с матча в четвертом сете при счете 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, 4:0 в пользу белоруса. Матч длился больше трех часов.

Следующим соперником нашего соотечественника станет испанец Пабло Карреньо-Буста (23-й).

На кортах Australian Open продолжают борьбу две белорусские теннисистки: Арина Соболенко (11-я) и Александра Саснович (33-я). А вот Вера Лапко (63-я) и Виктория Азаренко (52-я) турнир покинули.

Лапко играла против шведской теннисистки Юханны Ларссон (75-я) и при счете 6:7, 0:3 снялась с матча. Азаренко уступила немке Лауре Зигемунд 6:7, 6:4, 6:2. 

Илья Ивашко впервые вышел во второй раунд Australian Open
Александра Саснович победила на старте Australian Open
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1/64 финала белорус (94-й номер мирового рейтинга) обыграл Малика Джазири (42-й) из Туниса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Безопасен каждый дом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика