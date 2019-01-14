ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

16 и 17 января пройдут прямые телефонные линии

15.01.2019 — Разное | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

16 и 17 января пройдут прямые телефонные линии

16 января 2019 года с 8.00 до 11.00 часов по тел. 2-89-38 проведёт «прямую телефонную линию» заместитель начальника инспекции – начальник управления контрольной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Столинскому району КОЛБ Тамара Леонидовна.

16 января 2019 года с 15.00 до 16.30 часов по тел. 2-98-62 проведёт «прямую телефонную линию» директор филиала «Автомобильный парк № 12 г. Столина» ОАО «Брестоблавтотранс» ГОЛОВАЧ Юрий Григорьевич.

17 января 2019 года с 9.00 до 11.00 часов по тел. 6-22-59 проведёт «прямую телефонную линию» по вопросам труда и семейного капитала заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Столинского райисполкома – начальник отдела по труду ДОБРИНЕЦ Эдуард Михайлович.

17 января 2019 года с 10.00 до 11.00 часов по тел. 2-02-17 проведёт «прямую телефонную линию» на тему «Сроки в исполнительном производстве» начальник отдела принудительного исполнения Столинского района КОЛБИК Дмитрий Васильевич.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 января 2019 года с 8.00 до 11.00 часов по тел. 2-89-38 проведёт «прямую телефонную линию» заместитель начальника инспекции –
 
Новости дня
Новости разные
 
Азаренко не вышла во 2-й круг Australian Open
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика