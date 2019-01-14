16 и 17 января пройдут прямые телефонные линии





16 января 2019 года с 8.00 до 11.00 часов по тел. 2-89-38 проведёт «прямую телефонную линию» заместитель начальника инспекции – начальник управления контрольной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Столинскому району КОЛБ Тамара Леонидовна.

16 января 2019 года с 15.00 до 16.30 часов по тел. 2-98-62 проведёт «прямую телефонную линию» директор филиала «Автомобильный парк № 12 г. Столина» ОАО «Брестоблавтотранс» ГОЛОВАЧ Юрий Григорьевич.

17 января 2019 года с 9.00 до 11.00 часов по тел. 6-22-59 проведёт «прямую телефонную линию» по вопросам труда и семейного капитала заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Столинского райисполкома – начальник отдела по труду ДОБРИНЕЦ Эдуард Михайлович.

17 января 2019 года с 10.00 до 11.00 часов по тел. 2-02-17 проведёт «прямую телефонную линию» на тему «Сроки в исполнительном производстве» начальник отдела принудительного исполнения Столинского района КОЛБИК Дмитрий Васильевич.