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Безопасен каждый дом?

15.01.2019 — Разное | Навiны Палесся  
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Безопасен каждый дом?

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Девятого января работники Столинского РОЧС провели рейд на территории Стружского сельского Совета.
Старший инспектор ГПиВО Александр Вячеславович Симончик и представители инспекции надзора и профилактики Алексей Андреевич Гурский и Евгений Сергеевич Латышевич посетили порядка 30 домовладений многодетных семей и семей, которые находятся в социально-опасном положении.
Работники РОЧС обращали внимание на соблюдение гражданами требований правил безопасности при эксплуатации печного отопления, электрооборудования и различных бытовых приборов. Особое внимание они обращали на наличие и исправность автономных пожарных извещателей.
Значительных нареканий у спасателей-пожарных в ходе рейда не возникло. Некоторым хозяевам они рекомендовали заменить элементы питания в автономных пожарных извещателях. Со взрослыми и детьми провели профилактические беседы, раздали информационные брошюры и напомнили правила, благодаря которым можно избежать чрезвычайных ситуаций.
Сотрудники РОЧС по итогам рейдовой кампании подготовят также информации, которые направят всем заинтересованным службам для дальнейшей работы с этими категориями семей.
Спасатели еще раз обращаются к жителям района с просьбой не нарушать правила безопасности, правильно эксплуатировать печи, особенно в зимний период, и следить за исправностью электрооборудования и приборов, которые используются в быту.
Людмила КАСПЕРОВИЧ

 
 
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Девятого января работники Столинского РОЧС провели рейд на территории Стружского сельского Совета. Старший инспектор ГПиВО Александр Вячеславович Симончик и...
 
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