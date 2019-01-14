Безопасен каждый дом?





Девятого января работники Столинского РОЧС провели рейд на территории Стружского сельского Совета.

Старший инспектор ГПиВО Александр Вячеславович Симончик и представители инспекции надзора и профилактики Алексей Андреевич Гурский и Евгений Сергеевич Латышевич посетили порядка 30 домовладений многодетных семей и семей, которые находятся в социально-опасном положении.

Работники РОЧС обращали внимание на соблюдение гражданами требований правил безопасности при эксплуатации печного отопления, электрооборудования и различных бытовых приборов. Особое внимание они обращали на наличие и исправность автономных пожарных извещателей.

Значительных нареканий у спасателей-пожарных в ходе рейда не возникло. Некоторым хозяевам они рекомендовали заменить элементы питания в автономных пожарных извещателях. Со взрослыми и детьми провели профилактические беседы, раздали информационные брошюры и напомнили правила, благодаря которым можно избежать чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники РОЧС по итогам рейдовой кампании подготовят также информации, которые направят всем заинтересованным службам для дальнейшей работы с этими категориями семей.

Спасатели еще раз обращаются к жителям района с просьбой не нарушать правила безопасности, правильно эксплуатировать печи, особенно в зимний период, и следить за исправностью электрооборудования и приборов, которые используются в быту.

Людмила КАСПЕРОВИЧ