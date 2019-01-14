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Лучшие адреса творчества и опыта

15.01.2019 — Разное | Навiны Палесся  
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Лучшие адреса творчества и опыта

10 января в актовом зале Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям подвели итоги и наградили победителей конкурса творческих работ по безопасности жизнедеятельности среди воспитанников дошкольных учреждений и учащихся учреждений образования района, а также районного этапа республиканского фестиваля «Безопасное детство».
На мероприятии присутствовали педагоги, учащиеся и работники РОЧС. Начальник Столинского РОЧС Александр Викентьевич Минчик поблагодарил педагогов и ребят за активное участие в творческих конкурсах и указал на важное значение привития детям культуры безопасности с раннего детства и вручил благодарственные письма и памятные подарки победителям конкурса.
Методист районного учебно-методического кабинета Наталия Андреевна Ковальская предложила присутствующим познакомиться с лучшими работами конкурсов. Она обратила внимание на то, что одна из целей фестиваля – это привлечение к участию родителей детей, чтобы ответственность за жизнь и основные навыки по правилам безопасности шли из семьи. Главный специалист отдела по образованию Людмила Ивановна Буйнич вручила дипломы победителям фестиваля по номинациям, а Александр Минчик – благодарственные письма и подарки отдельным участникам за творческий подход при подготовке работ.
Присутствующим предложили просмотреть лучшие видеоролики и презентации по безопасности. Также обсудили некоторые рабочие вопросы. Представители РОЧС раздали всем информационные материалы. Александр Минчик обратил внимание на то, что на базе РОЧС успешно работает региональный Центр безопасности и все желающие могут его посетить как в составе экскурсионной группы, так и лично, с детьми.
Во время встречи работала выставка творческих работ победителей конкурса. Для детей, а после – и для педагогов, были организованы экскурсии по Центру безопасности.
Людмила КАСПЕРОВИЧ
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Теги: знакомства
 
 
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10 января в актовом зале Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям подвели итоги и наградили победителей конкурса творческих работ по
 
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