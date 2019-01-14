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Как сделать свой дом безопасным?

15.01.2019 09:02 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Как сделать свой дом безопасным?

фото из открытых источников/носит иллюстративных характер

Несмотря на значительные санкции уголовного закона преступный мир не отказывается от своих намерений в отношении нашего жилища. Статистика преступности однозначно свидетельствует, что жилища, дома, предназначенные для одной семьи, иногда мастерские возле дома находятся в центре внимания преступников.

Какие факторы составляют то, что наше собственное жилище становится объектом преступного нападения? Как узнать, вызвало ли оно интерес у третьих лиц? Как защитить?

Начнем сначала. Почему воруют? Ответ покажется слишком простым. Говорит об этом привлекательность товаров, находящихся в обворованных объектах, в этих жилищах. Добычей преступников становится часто нажитое на протяжении всей жизни. И в этом частично находим ответы. Люди часто беспечны, не всегда в достаточной степени беспокоятся о своем имуществе. Однако нападение не возникает ниоткуда. Преступник должен был знать, где ворует и окупится ли риск. Откуда получил информацию, каким образом? Была ли у нас возможность предвидеть потери, могли ли мы узнать заранее о том, что находимся в опасности?

Чтобы выбрать жилище для кражи, необходимы знания о его богатстве, о жильцах, их поведении во время нахождения в доме, даже о их постоянных привычках. Информацию о том, ли стоит ли «брать квартиру», преступник получает от третьих лиц либо во время непосредственного контакта с жертвой. Практика показывает, большинство краж осуществляется «наверняка», в то время как совсем незначительное число – при случае. Первая информация – это запасы жилища. Находчивость в получении информации.

Обеспечь безопасность своего дома. Если ты этого еще не сделал, прислушайся к нашим советам:

— если выходишь, закрой двери на все замки, все окна и балкон. Эти действия должны стать привычкой и для других членов Вашей семьи;

— избегай разговоров на тему своего местонахождения, особенно в присутствии чужих людей и детей. Напоминай детям о том, что нельзя рассказывать незнакомым людям о том, кто находится дома, а также о том, где могут храниться ключи от дома или квартиры;

— оборудуй своё жилище различными доступными техническими приспособлениями, например, бронированными дверями, домофоном, охранной сигнализацией. С такими мерами защиты Ваш дом не будет интересен потенциальным преступникам;

— если в момент, когда возвращаешься домой, услышишь, что дома кто-то чужой, не пытайся его задержать! Ты должен привлечь внимание окружающих, вызвать милицию и запомнить приметы преступника;

— если застанешь свое жилище взломанным, ничего не убирай, не пытайся быстро установить, что пропало. Ты уничтожишь следы и уничтожишь, таким образом, доказательства преступления. Спокойно подожди приезда милиции. Оборудуйте квартиру охранной сигнализацией;

— не храните драгоценности дома, пользуйся услугами банка;

— установите телефон в спальной комнате;

— зовите людей на помощь. Восклицание «Пожар!» — это лучший способ.

На пороге:

— через глазок убедись, кто звонит в дверь;

— если решите открыть двери, но не уверены в человеке, стоящем за дверями, используйте цепочку для дверей;

— если не доверяете посетителю, не пускайте его в дом;

— если не уверены в человеке, попросите его прийти в другой раз, когда будете дома не одни;

— если человек утверждает, что он работник милиции, священнослужитель и т.п., попроси предъявить удостоверяющие документы;

— если Вы не уверены, что посетитель является тем, за кого себя выдает, позвоните в милицию.

Никогда не хвастайтесь своим благосостоянием в присутствии малознакомых либо посторонних людей.

Каждый раз, выходя из дома, не оставляй следов, показывающих на отсутствие в доме хозяев:

— не оставляйте в почтовом ящике корреспонденцию;

— не оставляйте в дверях записок о том, что вернешься через какое-либо время;

— не пускай в дом малознакомых людей;

— учите своего ребенка относиться с осторожностью к чужим людям, не доверять им, предупреждайте их о возможности совершения ими преступления;

— никогда не впускайте в дом чужого человека, пока не удостоверитесь в его личности;

— требуйте предъявления документов у того, кто выдает себя за сотрудников милиции, работника домоуправления, других должностных лиц.

Помните!

Стандартные двери и замки не представляют особой преграды даже для начинающего преступника. Не забывайте об окнах и дверях подвала, дверях гаража, поскольку через них можно попасть в дом. Подумайте об автоматических включателях света, так называемых имитаторах присутствия. Уезжая надолго, попросите соседей, которым доверяете, присматривать за домом. Оставьте им ключи, чтобы в случае какой-нибудь аварии не надо было взламывать двери.

Начальник Ганцевичского ОДО
МВД Республики Беларусь
майор милиции
В.А.Курилик

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Несмотря на значительные санкции уголовного закона преступный мир не отказывается от своих намерений в отношении нашего жилища. Статистика преступности...
 
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