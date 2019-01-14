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В Беларуси скорректированы перечень контролирующих органов и сферы их надзорной деятельности

15.01.2019 09:56 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси скорректированы перечень контролирующих органов и сферы их надзорной деятельности

Александр Лукашенко 14 января подписал указ №17, который вносит поправки в перечень контролирующих (надзорных) органов.

Известно, что будут скорректированы данные в перечне контролирующих органов, уполномоченных проводить проверки, и сфере их контрольной (надзорной) деятельности.

В этот перечень включен Государственный военно-промышленный комитет, который будет теперь контролировать деятельность в области экспериментальной авиации в части обеспечения безопасности полетов воздушных судов в Беларуси.

Также уточнены полномочия транспортной инспекции Министерства транспорта по контролю в области авиации. За ней сохраняется контроль за безопасностью полетов воздушных судов и авиационной безопасностью в области гражданской авиации.

 
 
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Александр Лукашенко 14 января подписал указ №17, который вносит поправки в перечень контролирующих (надзорных) органов.
 
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