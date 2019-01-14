В Новополоцке задержали беглого российского наркоторговца

У себя на родине подозреваемый через интернет организовал продажу наркотиков в особо крупном размере. Он скрылся от следствия в апреле 2017 года. На территории Республики Беларусь разыскиваемый находился на нелегальном положении и проживал на съемной квартире, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Днем 14 января в Новополоцке 25-летнего гражданина Российской Федерации задержали.

В 2018 году сотрудниками милиции области задержано 45 граждан, разыскиваемых другими государствами.

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