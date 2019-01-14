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В Новополоцке задержали беглого российского наркоторговца
15.01.2019 10:05 — Разное | Аргументы и факты
У себя на родине подозреваемый через интернет организовал продажу наркотиков в особо крупном размере. Он скрылся от следствия в апреле 2017 года. На территории Республики Беларусь разыскиваемый находился на нелегальном положении и проживал на съемной квартире,
Днем 14 января в Новополоцке 25-летнего гражданина Российской Федерации задержали.
В 2018 году сотрудниками милиции области задержано 45 граждан, разыскиваемых другими государствами.
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Мужчина был объявлен в международный розыск управлением МВД по Архангельской области.
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