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В Новополоцке задержали беглого российского наркоторговца

15.01.2019 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
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В Новополоцке задержали беглого российского наркоторговца
Фото из открытых источников

У себя на родине подозреваемый через интернет организовал продажу наркотиков в особо крупном размере. Он скрылся от следствия в апреле 2017 года. На территории Республики Беларусь разыскиваемый находился на нелегальном положении и проживал на съемной квартире, сообщили в УВД Витебского облисполкома. 

Днем 14 января в Новополоцке 25-летнего гражданина Российской Федерации задержали. 

В 2018 году сотрудниками милиции области задержано 45 граждан, разыскиваемых другими государствами. 

В Новополоцке задержали беглого российского наркоторговца
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Мужчина был объявлен в международный розыск управлением МВД по Архангельской области.
 
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