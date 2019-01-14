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Минкульт утвердил охранную зону Осмоловки. Посмотрите, что вошло в проект

15.01.2019 10:59 — Разное | KYKY  
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После продолжительных баталий с горожанами, Министерство культуры утвердило проект охранной зоны Осмоловки. Его не снесут под застройку офисных центров, и это точно, пишет Office life. 

Что включает в себя охранная зона Осмоловки 

Проект Минкульта, который зарегистрировали в реестре правовых актов 15 января 2019-го, а подписали –  еще 12 ноября 2018-го, ограничивает охранную зону улицами: Старовиленской, Киселева, Богдановича, пр. Машерова, Чичерина, Куйбышева, Пашкевич, Коммунистической.


Кроме того, многие здания в этом микрорайоне получили третью категорию историко-культурной ценности – значит, как пишут на правовом сайте Беларуси «ценности, характеризующие отличительные черты историко-культурного наследия отдельных регионов республики». Постановление Минкульта вступает в силу через 15 дней после официального опубликования.

Напомним, местные власти предлагали снести микрорайон – проект его новой застройки выносили на обсуждение в 2017 году. Последний предполагал снос всех старых двухэтажек, и возведение многоэтажных домов. Горожане активно выступали против этого решения на протяжении нескольких лет – предложили чиновникам иной проект застройки, вписав в него новые здания так, чтобы ничего не сносить. В итоге культовый первый послевоенный минский район останется с нами. 

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После продолжительных баталий с горожанами, Министерство культуры утвердило проект охранной зоны Осмоловки. Его не снесут под застройку офисных центров, и это...
 
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