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Через год Microsoft прекратит поддержку Windows 7

15.01.2019 11:27 — Разное | Tut.by  
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Microsoft 14 января 2020 года прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на официальном сайте компании.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Речь идет о бесплатных обновлениях системы безопасности и исправлениях ошибок для тех, кто пользуется программой расширенной поддержки ОС. Организациям, которые не захотят обновляться до более «свежей» Windows 10, в будущим придется платить Microsoft за продление поддержки Window 7, уточняет Digital Trends.

Это касается корпоративных клиентов, программа расширенной поддержки Windows 7 для которых рассчитана до 2023 года. Для других пользователей официальная поддержка системы закончилась еще в 2015 году. Вместе с тем это не значит, что ОС перестанет работать — скорее всего, она просто станет менее защищенной.

 
 
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Это случится 14 января 2020 года.
 
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