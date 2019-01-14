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Через год Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Microsoft 14 января 2020 года прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Об этом
Речь идет о бесплатных обновлениях системы безопасности и исправлениях ошибок для тех, кто пользуется программой расширенной поддержки ОС. Организациям, которые не захотят обновляться до более «свежей» Windows 10, в будущим придется платить Microsoft за продление поддержки Window 7,
Это касается корпоративных клиентов, программа расширенной поддержки Windows 7 для которых рассчитана до 2023 года. Для других пользователей официальная поддержка системы закончилась еще в 2015 году. Вместе с тем это не значит, что ОС перестанет работать — скорее всего, она просто станет менее защищенной.
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Это случится 14 января 2020 года.
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