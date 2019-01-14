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Житель Верхнедвинска угнал авто товарища после совместного застолья
15.01.2019 11:39 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел 12 января в Верхнедвинске.
Задержать преступника помог внимательный сотрудник Госавтоинспекции Верхнедвинского РОВД.
Сотрудник местного подразделения ГАИ обратил внимание на джип «Мерседес Бенц». Поздним вечером водитель автомобиля двигался по проезжей части без включенного света фар. Это насторожило сотрудника ГАИ, он решили выяснить причину, проследовав за автомобилем. Одновременно об инциденте он сообщил в милицию.
Во дворе водитель джипа въехал в припаркованную машину. После проверки документов и осмотра авто выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, пишет
Было установлено, что автомобилем управлял ранее судимый за угон 20-летний житель Верхнедвинска, который после совместного распития алкоголя угнал джип хозяина.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По факту аварии проводится проверка.
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Задержать преступника помог внимательный сотрудник Госавтоинспекции Верхнедвинского РОВД.
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