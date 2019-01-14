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Ученые рассказали, сколько часов нужно спать для здоровья сердца

15.01.2019 11:37 — Разное | Tut.by  
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Люди, которые спят меньше шести часов в сутки, имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (по сравнению с теми, кто спит от 7 до 8 часов). Исследование на эту тему было опубликовано в Journal of the American College of Cardiology.


Фото: Kinga Cichewicz, Unsplash.com

В работе участвовали 3,9 тысячи испанцев без болезней сердца, две трети из них — мужчины. Неделю они носили актиграф (небольшое устройство, которое измеряет периоды активности). Основываясь на полученных данных, добровольцев поделили на четыре группы в зависимости от продолжительности сна.

Оказалось, что у тех, кто спал менее шести часов, на 27 процентов больше была вероятность атеросклероза (по сравнению с теми, кто спал от 7 до 8 часов). В то же время те, кто спал плохо и беспокойно, на 34 процента чаще страдали атеросклерозом (по сравнению с теми, у кого проблем со сном не было). Спать больше восьми часов для здоровья оказалось не лучшим вариантом.

Интересно, что многие из тех, кто страдал от беспокойного сна, употребляли либо слишком много алкоголя, либо слишком много кофе. «Многие думают, что алкоголь помогает уснуть, — пояснили авторы работы. — Но на самом деле эффект обратный. Если вы выпили, то можете ненадолго уснуть, проснуться и потом страдать от невозможности погрузиться в сон снова. Сон после алкоголя часто низкого качества». Что касается кофе, то его эффект зависит от скорости метаболизма. Если кофеин вы усваиваете медленно, то напиток также будет ухудшать сон.

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Люди, которые спят меньше шести часов в сутки, имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
 
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